Замурованный скелет: в подвалах Оперы действительно мог жить «призрак»

«Призрак в Парижской опере действительно существовал» — пишет автор романа Гастон Леру. Какая же история легла в основу его книги?

Согласно сюжету романа «Призрак Оперы», уродливый от рождения и отвергнутый родителями, но безмерно талантливый инженер и композитор Эрик сооружает себе убежище в здании парижской Гранд-Оперы. Он, влюбленный в одну из актрис, хитростью и уловками добивается для нее главных ролей, но только получить ее взаимности так легко у него не получается.

Издание aif.ru пишет, что в основу романа легли не только фантазии автора, но и реальные прототипы героев. Есть основания предполагать, что призрак действительно по сей день может бродить по подземельям Оперы.

Эксперт и историк Рита Деклеор рассказала, что в 1900-х годах в подвалах Оперы была обнаружена потайная комната, а в ней — скелет с асимметричным черепом. По ее словам, Гастону Леру, который тогда работал журналистом, было дано задание осветить эту историю так, чтобы не напугать зрителей. Леру изучал архивы и узнал, один из строителей оперы остался жить в ее стенах, а там влюбился в хористку. Разочарованный ее отказом, он решил замуровать себя в подземной каморке. Возможно именно эта история и вдохновила журналиста на целый роман, предполагает Деклеор.

Однако есть и другая версия. Правнучка писателя Вероник Леру рассказала, что Опере приходилось пережить пожар, в котором серьезные ожоги получил один из музыкантов. Его супруга отвернулась от него, а он перестал возвращаться домой и поселился в подвале Оперы. Вероник думает, что ее предок мог быть свидетелем тех событий.

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