В подмосковном Подольске на территории склада Ozon начался пожар. Источник 5-tv.ru предоставил кадры с места ЧП.

На полученных снимках видно, что на место прибыло большое количество пожарной техники. На заднем дворе собралось много людей — там и работники складских помещений, и сотрудники спецслужб.

По данным очевидцев, на место для ликвидации огня прибыл вертолет. Однако уточняется, что задействован он в тушении пожара не был.

В Ozon сообщил, что возгорание началось в одном из блоков склада, расположенного в Гривно. Блок на момент произошедшего не функционировал — товара там не было. Угрозы распространения огня на соседние помещения нет.

Известно, что все сотрудники были своевременно эвакуированы. Сообщений о пострадавших или обращениях в больницы не поступало.

По последним данным от МЧС, огонь удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.

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