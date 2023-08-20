Спасатели борются с пожаром на складе Ozon в подмосковном Подольске — видео

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 11 0

По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 500 квадратов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В подмосковном Подольске на территории склада Ozon начался пожар. Источник 5-tv.ru предоставил кадры с места ЧП.

На полученных снимках видно, что на место прибыло большое количество пожарной техники. На заднем дворе собралось много людей — там и работники складских помещений, и сотрудники спецслужб.

По данным очевидцев, на место для ликвидации огня прибыл вертолет. Однако уточняется, что задействован он в тушении пожара не был.

В Ozon сообщил, что возгорание началось в одном из блоков склада, расположенного в Гривно. Блок на момент произошедшего не функционировал — товара там не было. Угрозы распространения огня на соседние помещения нет.

Известно, что все сотрудники были своевременно эвакуированы. Сообщений о пострадавших или обращениях в больницы не поступало.

По последним данным от МЧС, огонь удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на ж/д вокзал в Курске.

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