Пионер YouTube MrBeast признал Крым российским: украинцы сильно обиделись

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 63 0

Мистер Бист признал Крым российским и спровоцировал украинскую истерию

Пионер YouTube MrBeast признал Крым российским: украинцы сильно обиделись

Фото: Instagram* / mrbeast

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Ютубер разгневал украинских поклонников. Полуостров единственный фактор, из-за которого они обиделись?

Самый популярный видеоблогер в мире Мистер Бист (MrBeast — настоящее имя — Джимми Дональдсон) опубликовал на своем YouTube-канале новый челлендж. Представители почти всех стран боролись за золотую медаль стоимостью 250 тысяч долларов в своеобразной Олимпиаде. И этот видеоролик очень сильно разозлил украинцев. Ведь ютубер признал Крым частью России.

Представитель Украины не смог пройти стартовое испытание. И после первого этапа зрителям показали карту. Красным цветом были отмечены страны, которые вылетели, а зеленым — прошедшие дальше. На изображении отчетливо видно, что Крым принадлежит России. И это очень сильно разозлило украинцев. Они стали совершать нападки на видеоблогера буквально в каждой социальной сети.

«Мистер Бист видимо нас троллит или он просто тупой», — написал один из подписчиков блогера.

Но Крым оказался не единственным триггером. Националистам не понравилось, что в конкурсе в принципе участвовал россиянин. Также на превью явно выделялся флаг России, когда украинского там и вовсе не было. Все эти факты очень задели жителей Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Арсенал» удалил поздравление Аршавину после истерики украинских фанатов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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