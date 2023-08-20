Автор песен Кэти Перри пропала без вести в США: возможно похищение

Близкие бьют тревогу. Что могло произойти?

Автор песен американской певицы Кэти Перри Камила Лейерт-Сегура пропала без вести в США. Об этом рассказали в иностранном издание Sky News ссылаясь на друзей женщины.

«Растут опасения по поводу безопасности певицы, автора песен и модели, которая стала соавтором хита Кэти Перри Walking On Air, пропавшей без вести в Беверли-Хиллз», — написало издание.

Последний раз женщину видели 20 июня. Полиции рассказали о пропажи автора песен Кэти Перри. Но определить местонахождение Лейерт-Сегуры так и не удалось. Приятели женщины сообщили, что пропала не только она. Вместе с ней исчез ее кот. Знакомые пропавшей считают, что ее могли похитить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Шоу Аманды» Дрейк Белл пропал без вести в США. Полиция опасается за жизнь актера. Последний раз знаменитость видели в Штатах, он был за рулем автомобиля.