Хотела начать заново: незадолго до смерти Михайлова из «Пацанок» рассказала о сложном периоде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 153 0

Юлия Михайлова хотела начать жизнь с чистого листа и переехала накануне смерти

Хотела начать заново: незадолго до смерти Михайлова из «Пацанок» рассказала о сложном периоде

Фото: Instagram* / yuiliya.mihailova

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Тело девушки нашли под окнами 22-этажного дома.

Звезда шоу «Пацанки», чье тело нашли в Рязани, 25-летняя Юлия Михайлова незадолго до смерти рассказала о переломном периоде в жизни. В опубликованном в Telegram-канале посте она поделилась с подписчиками переживаниями и написала о своем желании начать жизнь заново.

По словам девушки, она три месяца жила в Малоярославце, где у нее случился самый сложный период в жизни. Ей пришлось буквально подниматься с колен.

«Сейчас еду в город населением более 500к. Не хочу говорить куда еду. Но знаю, что все сложится в мою пользу. Так можно сказать ''с чистого листа''», — написано в публикации от 5 июля.

Судя по всему, девушка отправилась в Рязань. Источник 5-tv.ru подтвердил, что найденное там под окнами многоэтажки тело принадлежит Юлии. Что случилось с девушкой — все еще остается загадкой, ответ на который теперь даст следствие.

wdcwsdcsdcsdcsdcsЮлия Михайлова всегда любила идти на риск. Фото: Instagram* / yuiliya.mihailova

Примечательно, что при жизни высота девушку не пугала — она скорее была ее стихией. У «пацанки» в социальных сетях целая галерея со снимками с крыш и балконов — она бесстрашно лежит на перилах, свешивает ноги в сторону улицы. Более того, она напрямую говорила, что «очень любит высоту», рассказывала про опыт прыжков с тарзанки и делилась фотографиями в экипировке над пропастями.

Ранее 5-tv.ru писал, что жизнь звезды «Пацанок» Анны Тихой оказалась в руках врачей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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