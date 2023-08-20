Хотела начать заново: незадолго до смерти Михайлова из «Пацанок» рассказала о сложном периоде
Юлия Михайлова хотела начать жизнь с чистого листа и переехала накануне смерти
Фото: Instagram* / yuiliya.mihailova
Тело девушки нашли под окнами 22-этажного дома.
Звезда шоу «Пацанки», чье тело нашли в Рязани, 25-летняя Юлия Михайлова незадолго до смерти рассказала о переломном периоде в жизни. В опубликованном в Telegram-канале посте она поделилась с подписчиками переживаниями и написала о своем желании начать жизнь заново.
По словам девушки, она три месяца жила в Малоярославце, где у нее случился самый сложный период в жизни. Ей пришлось буквально подниматься с колен.
«Сейчас еду в город населением более 500к. Не хочу говорить куда еду. Но знаю, что все сложится в мою пользу. Так можно сказать ''с чистого листа''», — написано в публикации от 5 июля.
Судя по всему, девушка отправилась в Рязань. Источник 5-tv.ru подтвердил, что найденное там под окнами многоэтажки тело принадлежит Юлии. Что случилось с девушкой — все еще остается загадкой, ответ на который теперь даст следствие.
Юлия Михайлова всегда любила идти на риск. Фото: Instagram* / yuiliya.mihailova
Примечательно, что при жизни высота девушку не пугала — она скорее была ее стихией. У «пацанки» в социальных сетях целая галерея со снимками с крыш и балконов — она бесстрашно лежит на перилах, свешивает ноги в сторону улицы. Более того, она напрямую говорила, что «очень любит высоту», рассказывала про опыт прыжков с тарзанки и делилась фотографиями в экипировке над пропастями.
Ранее 5-tv.ru писал, что жизнь звезды «Пацанок» Анны Тихой оказалась в руках врачей.
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