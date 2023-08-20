И раз и два… Волочкова не перестает удивлять подписчиков позами

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 437 0

Балерина Анастасия Волочкова показала несколько упражнений на растяжку

Фото, видео: Личный архив Анастасии Волочковой; Instagram*/ @volochkova_art; 5-tv.ru

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Звезда балета раздвинула ноги прямо над головой и рассказала, зачем это нужно.

Балерина Анастасия Волочкова показала несколько упражнений на растяжку. На опубликованных видео артистка больших и малых театров показывает, как проходит ее воскресный вечер. Приняв горизонтальное положение и подняв ноги над головой, она показывает возможности своего тела.

Волочкова несколько раз меняет положения своего тела в пространстве, прорабатывая все группы мышц. Артистка называет это «работой до последнего пота».

Балерина отмечает что все это во благо «стройной и подтянутой форме» и призывает попробовать «несколько па на растяжечку» вместе с ней.

Подложив гимнастический валик под поясницу, она вытягивается в продольный шпагат и под счет поочередно меняет положение ног. После чего меняет упражнение несколько раз.

«А вы думали, стройная и подтянутая форма легко дается? Зато ярко!» — подписала сторис Волочкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Данко раскритиковал поведение Волочковой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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