«Обидно за балет»: Данко раскритиковал поведение Волочковой
Певец Данко разочарован поведением Волочковой на публике
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Музыканта пленила красота артистки, когда та только начинала карьеру.
Певец Данко раскритиковал современную эстраду, а также прошелся по последним поступкам балерины Анастасии Волочковой. Слова исполнителя приводит издание dni.ru.
Артист признался, что практически не слушает современных исполнителей. И дело даже не в низком качестве музыки. Данко сравнил ее с едой из фастфуда, где много добавок для усиления вкуса. Певец добавил, что в актуальных релизах слишком много компьютерных эффектов, из-за которых «голоса исполнителей звучат неестественно».
Он также вспомнил 90-е, когда артисты пели своими голосами. Данко отметил, что тогда впервые увидел Волочкову, только начавшую карьеру в Мариинском театре. Исполнителя пленила ее красота. Однако сейчас поступки примы вызывают у него недоумение.
«И во что она превратилась? Я не понимаю, почему ей позволяют так себя вести, появляться на публике пьяной. Мне обидно за балет», — считает Данко.
В заключение артист добавил, что не боится ссор с коллегами из-за откровенных заявлений в их адрес. Музыкант всегда готов ответить за свои слова.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что какими блюдами Волочкова балует своих близких. Прима заявила, что может приготовить яичницу-болтунью.
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