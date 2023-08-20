В Wildberries сообщили о затоплении 500 квадратных метров склада из-за ливня

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Объект маркетплейса в Подмосковье получил серьезные повреждения из-за разбушевавшейся непогоды.

В Wildberries сообщили о затоплении 500 квадратных метров склада из-за ливня

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Читайте нас в: Дзен Новости

Склад компании Wildberries в подмосковной Электростали частично затопило в результате сильного ливня. Об этом сообщили представители маркетплейса, комментируя информацию о том, что мощный дождь и ветер обрушили крышу и снесли ворота склада в Подмосковье.

«На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 квадратных метров», — заявили в Wildberries, уточнив, что общая площадь склада — 250 тысяч «квадратов».

Отмечается, что сотрудники склада были незамедлительно эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал. Также в компании заявили, что пострадавший склад уже восстанавливают, товары с затопленной территории переместили в другие секции, подразделение продолжает работу в штатном режиме.

Сумму ущерба в Wildberries не озвучили, пояснив, что она определится после инвентаризации. Продавцам обещают компенсировать стоимость поврежденного товара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Подмосковье накрыл грозовой фронт, о котором говорилось в рассылке МЧС.

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Не упускай свой шанс: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 августа

Последние новости

23:51
Умер сооснователь компании Adobe Systems Джон Уорнок
23:34
Момент аварии с участием певицы Лады Дэнс попал на видео — эксклюзивные кадры
23:17
Трое рабочих погибли после падения в колодец в Саратовской области
23:00
Замахнулся на «святое»: пользователи сети вычислили новую «жертву» Хайдарова
22:43
В Wildberries сообщили о затоплении 500 квадратных метров склада из-за ливня
22:26
Пустые угрозы или уже нет? Киев открыто начал шантажировать Иерусалим

Сейчас читают

Умер советский телеведущий и писатель Аксель Тамм
Автор песен Кэти Перри пропала без вести в США: возможно похищение
Певица Натали после похорон мужа вышла на сцену в дерзком мини
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку