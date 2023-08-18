Ливень с градом: грозовой фронт накрыл Московскую область

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Грозовой фронт накрыл Московскую область

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Погода

Клин и несколько районов на северо-западе региона уже приняли удар.

Подмосковье уже накрыл грозовой фронт, о котором говорилось в рассылке МЧС. Экстренное предупреждение пришло москвичам буквально несколько минут назад.

По прогнозам, жару в 30 градусов в ближайшие несколько часов собьют ливень с градом и штормовой ветер. Клин и несколько районов на северо-западе области уже приняли удар.

На дорогах — лужи по пояс, ливневки не справились с таким объемом осадков. Несколько машин затоплены по крышу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грозу с ливнем и сильным ветром ожидают в Москве во второй половине дня 18 августа. Экстренное предупреждение распространили в столичном ГУ МЧС России.

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