Прощание с народным артистом РФ Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Актер умер 19 августа, ему был 81 год.

Прощание с народным артистом РФ Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem

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Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем запланировано на 22 августа, вторник, с 11 утра до 13 часов дня в Московском театре юного зрителя. Об этом сообщает сайт театра.

Игорь Ясулович умер 19 августа в возрасте 81 года. Отпевание народного любимца пройдет в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове. Место похорон пока еще определено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Ясуловича.

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