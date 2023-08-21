Прощание с народным артистом РФ Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа

Актер умер 19 августа, ему был 81 год.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem
Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем запланировано на 22 августа, вторник, с 11 утра до 13 часов дня в Московском театре юного зрителя. Об этом сообщает сайт театра.
Игорь Ясулович умер 19 августа в возрасте 81 года. Отпевание народного любимца пройдет в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове. Место похорон пока еще определено.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Ясуловича.
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