«Что мы сделали?» — Вучич о давлении Запада на Сербию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Вучич заявил о давлении на Сербию из-за позиции по России

«Что мы сделали?» — Вучич о давлении Запада на Сербию

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/photonews.at/Georges Schne

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Республика готовится к осложнению ситуации в ближайшее время.

Сербия ожидает самое тяжелое давление на страны на фоне введения санкций против России. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в эфире РТС.

«Что произошло за эти пять дней, что мы сделали? Ничего. Видите, что речь идет об организованной кампании, о подготовке к тому, что будет на следующей неделе», — заявил он.

Вучич ожидает, что ситуация осложнится уже в августе или сентябре. При этом Белград намерен сохранять свою позицию в отношении России. На попытки изолировать страну президент ответил, что Сербию изолировать не получится — такие разговоры уже слышатся на протяжении десяти лет.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сербия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям Запада и осталась союзником России.

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