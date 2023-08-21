Пан или пропал: что известно о наследстве покойного актера Игоря Ясуловича

Народный артист России скончался 19 августа после долгой борьбы с онкологией.

Народный артист РФ Игорь Ясулович оставил после себя много наследников, никто не ожидает склок и борьбы за имущество покойного. Всю жизнь актер прожил с одной женщиной — избранницей его стала дочь режиссера Юрия Егорова Наталья. У пары родился сын Алексей, а потом две внучки Глафира и Вера. Семья всегда была дружной, держалась вдали от скандалов.

Ясулович, как сообщают авторы издания 7Дней.ru, владел квартирой в историческом центре Москвы — на Каретном ряду. С ним в разное время соседствовали другие знаменитые артисты. Жилье, правда, давно нуждалось в капитальном ремонте. Как признавался актер, из-за необходимости в реконструкции здания долго не получалось оформить право собственности на квадратные метры.

Только через суд Ясуловичу удалось приватизировать квартиру. После этого семья обзавелась таунхаусом в Подмосковье. Объект был куплен на этапе строительства. Пока пресса выясняет, сколько денег получат наследники, близкие артиста готовятся к похоронам. Умер Игорь Николаевич 19 августа в возрасте 81 года после продолжительной болезни.

Незадолго до смерти актера выписали из больницы, он был госпитализирован 12 июля с предварительно диагностированным воспалением почек. После нескольких операций Ясулович вернулся домой, но вскоре снова попал в больницу, в которой и скончался. Он был одним из самых известных и востребованных актеров советского и российского кино, носил звание короля эпизода. На счету актера около 200 ролей, кроме того, он активно работал в озвучке отечественных и зарубежных кинокартин и мультфильмов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился публике покойный Игорь Ясулович.