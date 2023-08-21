Водитель, скрываясь от полиции, врезался в поезд — видео с места ДТП

Эфирная новость 38 0

В Хабаровском крае сбегавший от полицейских водитель направил авто в поезд

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Агеенко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В попытке скрыться от органов порядка нарушитель пошел на крайние меры.

Серьезной аварией закончилась полицейская погоня в Хабаровском крае! Водитель отказался показать инспекторам документы и попытался скрыться. Все закончилось внезапно — на железнодорожном переезде. Путь нарушителю перекрыл шлагбаум. Но мужчина все-равно не сдался, двери полицейским не открыл и буквально уткнулся в проходящий поезд. Состав протащил автомобиль несколько метров, после чего иномарка опрокинулась в кювет.

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:37
Тела двоих погибших диггеров извлекли из Москвы-реки
10:26
Оздоровление и передача правильных привычек: как в Москве прошли «Игры ГТО»
10:23
Склад с лакокрасочными изделиями горит в Подмосковье
10:16
Российские военные захватили три опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении
10:11
Двухлетняя девочка без вести пропала в Санкт-Петербурге
9:59
Оставила послание: подробности последнего часа жизни звезды «Пацанок» Михайловой

Сейчас читают

Что разочаровывает Григория Лепса: «Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя»
Певец SHAMAN сыграл князя Владимира в этноопере — эксклюзивное видео
«Не бойтесь экспериментировать»: Бородина удивила фанатов своей новой прической
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку