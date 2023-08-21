В попытке скрыться от органов порядка нарушитель пошел на крайние меры.

Серьезной аварией закончилась полицейская погоня в Хабаровском крае! Водитель отказался показать инспекторам документы и попытался скрыться. Все закончилось внезапно — на железнодорожном переезде. Путь нарушителю перекрыл шлагбаум. Но мужчина все-равно не сдался, двери полицейским не открыл и буквально уткнулся в проходящий поезд. Состав протащил автомобиль несколько метров, после чего иномарка опрокинулась в кювет.