Оздоровление и передача правильных привычек: как в Москве прошли «Игры ГТО»

В Москве завершилось масштабное состязание, которое объединило любителей спорта со всей страны. Причем, чтобы показать класс не обязательно было быть маститым атлетом. Продемонстрировать свои способности могли все желающие вплоть до новичков.

Таковы правила открытого кубка Москвы «Игры ГТО», который прошел в столице уже второй раз. Корреспондент «Известий» Елена Хмура побывала на празднике и пообщалась с теми, кто точно готов к труду и обороне.

Роман Анохин из Тюмени уже год занимается по программе ГТО. На первую тренировку пошел с друзьями, за компанию. Говорит, ему так понравилось, что стал тренироваться шесть раз в неделю. И вот теперь решил — пора на соревнования!

«Интересно разнообразие движений. Поездки по разным городам, увидеть людей новых и себя показать как-то», — поделился участник второго открытого Кубка Москвы «Игры ГТО» Роман Анохин.

Для таких начинающих, как Роман, и профессиональных спортсменов уже второй раз в Москве пошел Открытый Кубок «Игры ГТО». Соревноваться в силе, выносливости и скорости, приехали полторы тысячи атлетов со всей России.

Путь к победе для участников начинается на площадке для разминки. Спортсмены тщательно готовятся и отправляются в соревновательную зону.

Список дисциплин, в которых состязались участники, настолько обширный, что соревнования продолжались три дня. В четырех категориях разной сложности: «Профессионалы», «Продвинутые», «Любители» и «Первая попытка». Подтягивания, прыжки в длину, упражнения со штангой и гирей, на гимнастических кольцах, на канате и многое другое. Комплекс ГТО, говорят спортсмены, дает не только всестороннее физическое развитие, но и еще шанс каждому человеку проявить себя — даже если это новичок.

«Мы для них разработали специальные упражнения. Несложные, но чтобы они попробовали их сделать на своем максимуме. Допустим, будет испытание, что они должны сделать отжимание, приседание, пресс максимальное количество кругов за пять минут. Кто больше всего сделает, тот и победит», — рассказал член высшего наблюдательного совета Федерации многоборья ГТО России, Генеральный директор ООО «Легенда» Владимир Войтеховский.

Движение ГТО стремительно набирает популярность. За последние годы во всех регионах страны сдали нормативы и получили значок ГТО более двадцати миллионов человек. И еще десятки тысяч россиян регулярно тренируются по программе многоборья.

«Нормы ГТО были разработаны еще в советском союзе для того, чтобы наше общество оздоровлялось и поддерживало физическую культуру. Что это дает? Оздоровление нашей нации и передача правильных привычек. Не обязательно тебе нужно выше всех прыгнуть. Тебе нужно сделать свое», — заметил пловец, олимпийский призер 2012 года, чемпион мира 2010 года, четырехкратный чемпион Европы Евгений Коротышкин.

Протестировать свои физические параметры и понять, насколько ты готов к труду и обороне, можно в московском центре ГТО на Воробьевых горах. Он открылся при поддержке «Столото». Крупнейший распространитель государственных лотерей с сентября прошлого года активно помогает развивать это спортивное направление. В том числе и прошедшие соревнования на Кубок Москвы.

«В России лотереи традиционно проводились и проводятся в поддержку спорта. Как, например, во времена СССР отчисления от лотереи „Спортлото“ на четверть профинансировали подготовку „Олимпиады — 80“. И сегодня лотереи семейства „Спортлото“, которое входит в портфель „Столото“, продолжают традиции советских лотерей», — рассказала директор по спонсорству и КСО многопрофильного холдинга S8 Capital Оксана Тубман

Мария Руссу признается, что с тех пор, как занялась ГТО, старается не пропускать ни одних соревнований. Говорит, ей нравится, что здесь не важно, сколько тебе лет, мужчина ты или женщина. Каждый может получить заряд бодрости и мотивацию для будущих тренировок.

«В данный момент у нас смешанные идут команды. То есть мы сейчас „М-Ж“ команда. Мужчины и женщины в команде. И мы, наоборот, плечом к плечу друг за друга», — рассказала участница второго открытого Кубка Москвы «Игры ГТО» Мария Руссу.

После завершения состязаний, разъезжаясь по домам, атлеты обещали, что непременно вернутся на следующий год. Последовать их примеру решили и многие зрители. Но уже не болельщиками на трибуне, а присоединившись к спортсменам на соревновательной площадке.