Пассажирский автобус попал в ДТП в Турции, 12 человек погибли

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

Известно и о пострадавших, они доставлены в больницу.

Пассажирский автобус попал в ДТП в Турции, 12 человек погибли

Фото: www.globallookpress.com / Shadati

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Пассажирский автобус слетел в овраг при движении в турецкой провинции Йозгат. Об этом сообщил местный телеканал A Haber.

По его данным, ДТП произошло в районе Соргун. В результате страшной аварии 12 человек погибли, еще 19 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители в Турции уже начали расследование аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пермском крае автобус со школьниками попал в ДТП.

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