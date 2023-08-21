Пассажирский автобус попал в ДТП в Турции, 12 человек погибли

Пассажирский автобус слетел в овраг при движении в турецкой провинции Йозгат. Об этом сообщил местный телеканал A Haber.

По его данным, ДТП произошло в районе Соргун. В результате страшной аварии 12 человек погибли, еще 19 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители в Турции уже начали расследование аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пермском крае автобус со школьниками попал в ДТП.