В Пермском крае автобус со школьниками попал в ДТП

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Алексей Панков
Алексей Панков 28 0

В результате аварии пострадали 15 детей.

В Пермском крае автобус со школьниками попал в ДТП

Фото: © РИА Новости /Таисия Воронцова

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В Пермском крае автобус со школьниками попал в ДТП. Этой новостью поделилась пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Отмечается, что в результате аварии пострадали 16 человек, 15 из которых дети. При этом всего в салоне находились 19 пассажиров. Следователи отметили, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

«По данным следствия, 19 августа при движении по автомобильной трассе Соликамск — Красновишерск водитель школьного автобуса одной из транспортных организаций, оказывающей услуги по перевозке пассажиров, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящий момент криминалисты устанавливают все детали произошедшего, работая на месте ЧП.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на базе отдыха в Тюменской области 13 детей отравились хлором. Троим пострадавшим потребовалась госпитализация.

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