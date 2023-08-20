В Пермском крае автобус со школьниками попал в ДТП
В результате аварии пострадали 15 детей.
Фото: © РИА Новости /Таисия Воронцова
В Пермском крае автобус со школьниками попал в ДТП. Этой новостью поделилась пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Отмечается, что в результате аварии пострадали 16 человек, 15 из которых дети. При этом всего в салоне находились 19 пассажиров. Следователи отметили, что водитель транспортного средства не справился с управлением.
«По данным следствия, 19 августа при движении по автомобильной трассе Соликамск — Красновишерск водитель школьного автобуса одной из транспортных организаций, оказывающей услуги по перевозке пассажиров, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящий момент криминалисты устанавливают все детали произошедшего, работая на месте ЧП.
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