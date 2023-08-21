Площадь пожара на складе в Богородском выросла до трех тысяч квадратных метров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 54 0

К тушению привлекли авиацию.

Площадь пожара на складе в Богородском выросла до трех тысяч квадратных метров

Фото: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official

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Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями в подмосковном Богородском выросла до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Прежде было известно, что огонь охватил две тысячи квадратных метров.

«К тушению пожара привлечены вертолет Ми-8 МЧС России и вертолет Московского авиационного центра», — добавили в ведомстве.

О пожаре на складе в Богородском городском округе Московской области стало известно утром в понедельник, 21 августа. Изначально к тушению привлекли 80 человек и 25 единиц техники. Уточнялось, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел в научном центре акушерства и гинекологии в Москве.

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