Арендует машину и дом: почему у дочери Иосифа Пригожина нет своего жилья
Дочь продюсера Пригожина арендует дом из-за отсутствия средств на свое жилье
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
На какие преграды жалуется наследница именитого продюсера?
Даная Пригожина рассказала в личном блоге, что она вынуждена арендовать дом, потому что на приобретение собственной недвижимости средств у нее пока не хватает. Наследница продюсера Иосифа Пригожина вышла замуж в прошлом году и уже стала мамой сына Даниэля.
Ее избранник — полицейский по имени Евгений. Как рассказывает Пригожина, они с супругом много работают, чтобы накопить средства на покупку своего дома, а еще им приходится экономить.
Родственница звезды отмечает, что в последнее время недвижимость сильно выросла в цене. Поэтому они арендуют загородный дом, хотя мечтают о своем, чтобы у малыша была возможность находиться на свежем воздухе.
На вопрос подписчиков, почему бы ей не взять ипотеку, как поступает большинство граждан нашей страны, та признается, что банки не одобряют ей кредит. А на материнский капитал, который получила семья, жилье приобрести сложно.
«Пока не получается. Аренда машины, аренда жилья. Я не жалуюсь. Все окей», — не унывает Пригожина в соцсетях.
Пока супруги работают, с Даниэлем сидит бабушка Елена.
Ранее 5-tv.ru писал, что внуку продюсера Пригожина исполнился год.
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