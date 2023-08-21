Арендует машину и дом: почему у дочери Иосифа Пригожина нет своего жилья

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Дочь продюсера Пригожина арендует дом из-за отсутствия средств на свое жилье

Арендует машину и дом: почему у дочери Иосифа Пригожина нет своего жилья

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

На какие преграды жалуется наследница именитого продюсера?

Даная Пригожина рассказала в личном блоге, что она вынуждена арендовать дом, потому что на приобретение собственной недвижимости средств у нее пока не хватает. Наследница продюсера Иосифа Пригожина вышла замуж в прошлом году и уже стала мамой сына Даниэля.

Ее избранник — полицейский по имени Евгений. Как рассказывает Пригожина, они с супругом много работают, чтобы накопить средства на покупку своего дома, а еще им приходится экономить.

Родственница звезды отмечает, что в последнее время недвижимость сильно выросла в цене. Поэтому они арендуют загородный дом, хотя мечтают о своем, чтобы у малыша была возможность находиться на свежем воздухе.

На вопрос подписчиков, почему бы ей не взять ипотеку, как поступает большинство граждан нашей страны, та признается, что банки не одобряют ей кредит. А на материнский капитал, который получила семья, жилье приобрести сложно.

«Пока не получается. Аренда машины, аренда жилья. Я не жалуюсь. Все окей», — не унывает Пригожина в соцсетях.

Пока супруги работают, с Даниэлем сидит бабушка Елена.

Ранее 5-tv.ru писал, что внуку продюсера Пригожина исполнился год.

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:16
Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции
18:14
Арендует машину и дом: почему у дочери Иосифа Пригожина нет своего жилья
18:10
Участвовать мог любой желающий: в Крыму завершился конкурс «АвторА!»
18:04
«Сначала бьют, потом убивают»: Рязанова о съемках в российской версии «Игры в кальмара»
17:58
Тему беспилотников включили в школьную программу военной подготовки
17:54
«Стать одной из опор»: Лавров написал статью о БРИКС перед саммитом в ЮАР

Сейчас читают

«Порог принятия пройден»: почему Натали вышла на сцену почти сразу после смерти мужа
Отчетливо видны: правда ли, что хирург Хайдаров проводил операции без перчаток?
Без шанса на спасение: как экскурсия в московском подземелье закончилась трагедией
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку