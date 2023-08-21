Арендует машину и дом: почему у дочери Иосифа Пригожина нет своего жилья

На какие преграды жалуется наследница именитого продюсера?

Даная Пригожина рассказала в личном блоге, что она вынуждена арендовать дом, потому что на приобретение собственной недвижимости средств у нее пока не хватает. Наследница продюсера Иосифа Пригожина вышла замуж в прошлом году и уже стала мамой сына Даниэля.

Ее избранник — полицейский по имени Евгений. Как рассказывает Пригожина, они с супругом много работают, чтобы накопить средства на покупку своего дома, а еще им приходится экономить.

Родственница звезды отмечает, что в последнее время недвижимость сильно выросла в цене. Поэтому они арендуют загородный дом, хотя мечтают о своем, чтобы у малыша была возможность находиться на свежем воздухе.

На вопрос подписчиков, почему бы ей не взять ипотеку, как поступает большинство граждан нашей страны, та признается, что банки не одобряют ей кредит. А на материнский капитал, который получила семья, жилье приобрести сложно.

«Пока не получается. Аренда машины, аренда жилья. Я не жалуюсь. Все окей», — не унывает Пригожина в соцсетях.

Пока супруги работают, с Даниэлем сидит бабушка Елена.

Ранее 5-tv.ru писал, что внуку продюсера Пригожина исполнился год.