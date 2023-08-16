«Пишу и рыдаю»: внуку продюсера Пригожина исполнился год

Наследница продюсера устроила сюрприз для своего сына.

Внуку продюсера Иосифа Пригожина Даниэлю 16 августа исполнился год. Мама малыша Даная подготовила сюрприз ребенку.

В личном блоге дочь звезды опубликовала кадры, как поздно ночью курьер привез ей множество разных надувных шаров. На одном из них был персонаж мультфильма «Щенячий патруль» и цифра «один».

На полу она разложила подарки, в скором времени пообещав записать обзор на игрушки. А на стене женщина соорудила фотозону — надувные шары очень гармонично смотрятся на ее фоне.

Также Пригожина опубликовала трогательный пост. К нему она приложила фотографии мальчика.

«Мой ангелочек, мое счастье, моя жизнь! Именно в этот день, в день твоего рождения, судьба подарила нам тебя и озарила счастьем наш дом и дома наших родителей! Расти большой, крепкий, сильный и здоровый! Пусть жизнь раскрывается перед тобой с самой лучшей стороны! Пишу и рыдаю. Хочется хоть на миг остановить время», — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Даная Пригожина показала подросшего сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ