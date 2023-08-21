Легендарные показатели: Трамп назвал причину отказа от участия в дебатах

Эфирная новость 17 0

Трамп сообщил об отказе от участия в предвыборных дебатах

Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Чем политик мотивировал данное решение?

Дональд Трамп не будет участвовать в предвыборных дебатах от республиканцев. Они, как отмечается, пройдут в США 23 августа.

Свой отказ бывший лидер Штатов объяснил тем, что опрос американского телеканала CBS показал его лидерство — причем с «легендарными» показателями. Трамп также добавил, что жители США и так знают, что срок его президентства был успешным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп раскрыл реальную правду об обстановке в США. По его мнению, Штаты катятся в ад из-за резкого ослабления доллара.

Он уточнил, что власть в стране есть, но она ослабеет на фоне падения американской валюты. Кроме того, Трамп обратил внимание на ужасное состояние аэропортов и дорог в стране.

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:44
Выйти на новый уровень: как научить ребенка спокойно воспринимать критику
19:36
Легендарные показатели: Трамп назвал причину отказа от участия в дебатах
19:25
Звезда «Геркулеса»: «Голливуд не снимает меня из-за моих христианских убеждений»
19:12
Новое средство для борьбы с дронами назвали в честь военкора Владлена Татарского
19:00
Дьявол во плоти: дело медсестры-убийцы из Великобритании приняло новый оборот
18:51
После потопа: Приморье возвращается в жизни после «Хануна»

Сейчас читают

Остановилось сердце: глава московского Росздравнадзора спас жизнь стюардессе
Гадалка «очистила» москвичке ауру и кошелек на 88 800 рублей
«Порог принятия пройден»: почему Натали вышла на сцену почти сразу после смерти мужа
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку