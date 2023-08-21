«Невозможно игнорировать»: в ВОЗ назвали вероятную версию происхождения COVID-19

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Эксперт ВОЗ Фаррар назвал вероятной версию о естественном происхождении COVID-19

«Невозможно игнорировать»: в ВОЗ назвали вероятную версию происхождения COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Тема:
Эпидемия коронавируса

При этом до сих пор ни одно из предположений не пролило свет на данный вопрос.

Естественное происхождение COVID-19 гораздо более вероятно, заявил в интервью Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.

Он отметил, что открыт для любых версий о появлении вируса — от утечки из лаборатории до распространения через летучих мышей.

«Невозможно игнорировать географию, игнорировать центр (Уханьскую лабораторию. — Прим. ред.)», — подчеркнул Фаррар.

Эксперт также поддержал миссию в Китай, которая бы занялась расследованием пандемии. Но, по его словам, для этого китайская сторона должна проявить «реальную готовность» к этому.

Между тем российский сенатор Алексей Пушков указал, что тот самый естественный источник появления COVID-19 еще не установлен. Ни одна из выдвинутых версий до сих пор не пролила свет на данный вопрос.

«А потому все разговоры о различных вероятностях и прочих highly likely лишены оснований», — прокомментировал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России отменили COVID-анкетирование для прилетающих из-за рубежа.

Тема:
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