В России отменили COVID-анкетирование для прилетающих из-за рубежа. Решение принято Роспотребнадзором, который подписал соответствующие изменения в постановление от 2020 года.

Так, туристы теперь не будут проходить анкетирование в аэропортах и на вокзалах. А тестирование на вирус будет проводиться выборочно среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.

При этом прежде сообщалось, что заболеваемость COVID-19 только за последний месяц увеличилась на 80%. Коронавирус выявили у полутора миллионов человек. ВОЗ, тем временем, предупреждает о быстром распространении нового штамма «Эрис».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с апреля по август выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис».