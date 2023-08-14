Решение принято Роспотребнадзором.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Rolf Poss
В России отменили COVID-анкетирование для прилетающих из-за рубежа. Решение принято Роспотребнадзором, который подписал соответствующие изменения в постановление от 2020 года.
Так, туристы теперь не будут проходить анкетирование в аэропортах и на вокзалах. А тестирование на вирус будет проводиться выборочно среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.
При этом прежде сообщалось, что заболеваемость COVID-19 только за последний месяц увеличилась на 80%. Коронавирус выявили у полутора миллионов человек. ВОЗ, тем временем, предупреждает о быстром распространении нового штамма «Эрис».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с апреля по август выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис».
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