В России отменили COVID-анкетирование для прилетающих из-за рубежа

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Решение принято Роспотребнадзором.

В России отменили COVID-анкетирование для прилетающих из-за рубежа

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Rolf Poss

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России отменили COVID-анкетирование для прилетающих из-за рубежа. Решение принято Роспотребнадзором, который подписал соответствующие изменения в постановление от 2020 года.

Так, туристы теперь не будут проходить анкетирование в аэропортах и на вокзалах. А тестирование на вирус будет проводиться выборочно среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.

При этом прежде сообщалось, что заболеваемость COVID-19 только за последний месяц увеличилась на 80%. Коронавирус выявили у полутора миллионов человек. ВОЗ, тем временем, предупреждает о быстром распространении нового штамма «Эрис».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с апреля по август выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис».

Тема:
Эпидемия коронавируса
12 авг
Пугающие цифры: заболеваемость COVID-19 в мире подскочила на 80%
11 авг
Мир захлестнула паника: новый штамм коронавируса «Эрис» начинает распространение
10 авг
Вот это мутант: почему новый коронавирус «Эрис» вверг врачей в панику
10 авг
ВОЗ заявила о стремительном распространении варианта коронавируса «Эрис»
10 авг
В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис»
9 авг
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19
15 июл
«Я начала бороться»: у Маргариты Суханкиной выпадают волосы на фоне болезни
14 июл
На Кипре зафиксировали вспышку кошачьего коронавируса
24 июн
США не смогли доказать, что пандемия коронавируса началась в лаборатории Уханя
14 июн
Представитель ВОЗ в РФ: самые большие потери во время пандемии — потеря жизней медиков
+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:49
«Вас ножом зарежут»: адвокат Жорин подтвердил угрозы в адрес Лады Дэнс со стороны неизвестных
16:38
Держим курс: российские ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой
16:37
На ХК ЦСКА наложили запрет на международные трансферы на один сезон
16:30
Самолеты вышли из строя: туристы застряли в Екатеринбурге в ожидании рейсов в Турцию
16:23
В России отменили COVID-анкетирование для прилетающих из-за рубежа
16:21
Ответ будет: Молдавию вынужденно покинули 45 российских дипломатов

Сейчас читают

С ума сошла: ТОП-5 имен психически неустойчивых женщин
«Боролись изо всех сил»: раскрыты подробности смерти бывшей жены Домогарова
Страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку