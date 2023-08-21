Пора и честь знать: власти Чехии отправляют украинских беженцев домой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Чехия готовит программу по отправке домой украинских беженцев

Пора и честь знать: власти Чехии отправляют украинских беженцев домой

Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey

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Гражданам Незалежной оплатят все расходы на переезд, лишь бы они поскорее убрались на свою родину.

Власти Чехии готовят программу по добровольному возвращению украинских беженцев на родину. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на законопроект «lex Ukrajina VI», разработанный чешским МВД.

В документе говорится о необходимости реагировать на «растущий спрос» среди беженцев на возвращение домой. Программа предусматривает покрытие части расходов на переезд и продлевает временную защиту беженцев в республике до конца марта 2025 года. Воспользоваться программой можно только один раз. Для этого нужно будет обратиться в МВД, которое оплатит часть расходов. Если в будущем беженец захочет вернуться жить в Чехию, то сначала он должен будет вернуть половину предоставленной помощи.

При этом в сопроводительной записке отмечается, что пока нет оснований ждать скорого окончания боевых действий и условий для массового возвращения беженцев.

Издание напоминает, что с началом спецоперации в Чехию только официально приехали более 360 тысяч украинцев с визой временной защиты. Согласно недавнему соцопросу, на родину хотят вернуться 25% из них, при этом год назад таких было около 33%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беженцы в Ирландии устроили скандал и пригрозили голодовкой после того, как местные власти отказались предоставлять им бесплатное питание.

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