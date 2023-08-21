Украинцы устроили скандал в ирландском отеле с угрозами начать голодную забастовку

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 43 0

SW: Украинских беженцев разозлил отказ властей Ирландии кормить их бесплатно

Украинцы устроили скандал в ирландском отеле с угрозами начать голодную забастовку

Фото: www.globallookpress.com / Denis Thaust

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Невоспитанные беженцы недовольны тем, что их не кормят бесплатно.

Беженцы из Украины устроили скандал с угрозами начать голодную забастовку в ирландском отеле Breaffy Woods, который находится в графстве Майо. Об этом сообщает журналист Габия Гатавецкайте из газеты Sunday World.

Украинцев сильно возмутил отказ местных властей предоставлять им бесплатно питание. С начала 2023 года правительство Ирландии установило ряд расценок на питание для украинских беженцев, пять евро стоит прием пищи для ребенка, а десять евро — для взрослого.

По словам обозревательницы газеты, возмущенные украинцы написали письмо директору отеля Уилсону Бреду с жалобами о том, что еда совершенно не отвечает стандартам качества и заявленной стоимости.

Власти Ирландии вмешались в проблему — они приняли сторону сотрудников отеля, посчитав их действия правомерными. Теперь украинцы планируют устроить голодную забастовку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киев открыто начал шантажировать Иерусалим.

Тема:
Украинский кризис
18 авг
Каждый сам за себя: украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой
17 авг
«Конец близок»: оценки США по украинскому конфликту не соответствуют правде
17 авг
Марочко: на купянское направление прибыли наемники из ФРГ для установки мин
16 авг
В Одесской области повреждены портовые склады и зернохранилища
15 авг
В США назвали Путина единственным, кто пытался предотвратить конфликт на Украине
14 авг
«В ближайшие дни»: в Турции готовятся к визиту Путина
10 авг
Ваcardi попала в список «международных спонсоров войны» Украины
6 авг
Экс-морпех США предрек разгром ВСУ по итогам контрнаступления
6 авг
В США сообщили о новой позиции Киева по «мирному плану» Зеленского
6 авг
«Продолжим избавляться»: Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток
+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
«Идиоты!» — на Западе раскаялись в том, что не оставили Украину в покое
4:11
Певица Любовь Успенская поругалась с организаторами концерта из-за пальто
3:54
«Убивает экономику»: Вучич заявил о крахе Европы из-за конфликта на Украине
3:36
Украинцы устроили скандал в ирландском отеле с угрозами начать голодную забастовку
3:18
Прощание с народным артистом РФ Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Певец SHAMAN сыграл князя Владимира в этноопере — эксклюзивное видео
«Тебе со мной повезло»: как перестать ревновать мужчину и искать признаки измены
Певица Натали после похорон мужа вышла на сцену в дерзком мини
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку