SW: Украинских беженцев разозлил отказ властей Ирландии кормить их бесплатно
Фото: www.globallookpress.com / Denis Thaust
Невоспитанные беженцы недовольны тем, что их не кормят бесплатно.
Беженцы из Украины устроили скандал с угрозами начать голодную забастовку в ирландском отеле Breaffy Woods, который находится в графстве Майо. Об этом сообщает журналист Габия Гатавецкайте из газеты Sunday World.
Украинцев сильно возмутил отказ местных властей предоставлять им бесплатно питание. С начала 2023 года правительство Ирландии установило ряд расценок на питание для украинских беженцев, пять евро стоит прием пищи для ребенка, а десять евро — для взрослого.
По словам обозревательницы газеты, возмущенные украинцы написали письмо директору отеля Уилсону Бреду с жалобами о том, что еда совершенно не отвечает стандартам качества и заявленной стоимости.
Власти Ирландии вмешались в проблему — они приняли сторону сотрудников отеля, посчитав их действия правомерными. Теперь украинцы планируют устроить голодную забастовку.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киев открыто начал шантажировать Иерусалим.
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