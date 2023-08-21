Невоспитанные беженцы недовольны тем, что их не кормят бесплатно.

Беженцы из Украины устроили скандал с угрозами начать голодную забастовку в ирландском отеле Breaffy Woods, который находится в графстве Майо. Об этом сообщает журналист Габия Гатавецкайте из газеты Sunday World.

Украинцев сильно возмутил отказ местных властей предоставлять им бесплатно питание. С начала 2023 года правительство Ирландии установило ряд расценок на питание для украинских беженцев, пять евро стоит прием пищи для ребенка, а десять евро — для взрослого.

По словам обозревательницы газеты, возмущенные украинцы написали письмо директору отеля Уилсону Бреду с жалобами о том, что еда совершенно не отвечает стандартам качества и заявленной стоимости.

Власти Ирландии вмешались в проблему — они приняли сторону сотрудников отеля, посчитав их действия правомерными. Теперь украинцы планируют устроить голодную забастовку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киев открыто начал шантажировать Иерусалим.