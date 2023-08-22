Биографический фильм о Джоне Ленноне снимет режиссер «Ларса и настоящей девушки»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Крэйг Гиллеспи снимет байопик о Джоне Ленноне

Биографический фильм о Джоне Ленноне снимет режиссер «Ларса и настоящей девушки»

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

Читайте нас в: Дзен Новости

Консультантом картины станет вдова музыканта Йоко Оно.

Австралийский режиссер Крейг Гиллеспи («Ларс и настоящей девушка», «Тоня против всех») снимет байопик (фильм-биография — Прим. ред.) об участнике группы The Beatles Джоне Ленноне. Об этом сообщает сайт World of Reel со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что картина будет повествовать о жизни и творчестве Леннона после его ухода из легендарной «ливерпульской четверки». Одним из консультантов картины станет вдова музыканта Йоко Оно.

Также сообщается, что работа над картиной, предположительно, уже идет нескольких месяцев. Сейчас создатели ищут актера на роль главного героя. Он должен быть возрастом 30-40 лет, светлокожим, уметь петь и играть на гитаре. Съемки начнутся по окончании забастовки актеров и сценаристов в Голливуде.

В июне другой участник The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход новой песни группы в конце 2023 года. По словам музыканта, речь идет о композиции, которая оставалась незавершенной несколько десятилетий. Сейчас ее удалось наконец закончить благодаря технологиям искусственного интеллекта, которые позволили «извлечь» голос убитого в конце 1980 года Джона Леннона из старой демо-записи. Предположительно, речь идет о песне Now and Then 1978 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти первого бас-гитариста The Beatles Чеса Ньюби в возрасте 81 года.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
94.14
0.74 102.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:59
Главные темы августа: все, о чем говорили Владимир Путин и Андрей Воробьев
4:43
Кеннеди-младший раскрыл большой секрет Белого дома
4:27
«Привет работникам морга»: за какие татуировки в России можно получить по лицу
4:11
Долг каждого гражданина: Григорий Лепс выступил в Донецке перед бойцами СВО
3:55
Опубликованы кадры с места ЧП с беспилотником в Красногорске
3:47
«Я тоже человек»: футболист Писарский высказался о своем ДТП с многомилионными авто

Сейчас читают

Устанавливается местонахождение генеральных директоров компаний, виноватых в гибели диггеров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
Последние подробности: сотрудники полиции провели обыски в компаниях, причастных к смерти диггеров
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку