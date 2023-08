Биографический фильм о Джоне Ленноне снимет режиссер «Ларса и настоящей девушки»

Консультантом картины станет вдова музыканта Йоко Оно.

Австралийский режиссер Крейг Гиллеспи («Ларс и настоящей девушка», «Тоня против всех») снимет байопик (фильм-биография — Прим. ред.) об участнике группы The Beatles Джоне Ленноне. Об этом сообщает сайт World of Reel со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что картина будет повествовать о жизни и творчестве Леннона после его ухода из легендарной «ливерпульской четверки». Одним из консультантов картины станет вдова музыканта Йоко Оно.

Также сообщается, что работа над картиной, предположительно, уже идет нескольких месяцев. Сейчас создатели ищут актера на роль главного героя. Он должен быть возрастом 30-40 лет, светлокожим, уметь петь и играть на гитаре. Съемки начнутся по окончании забастовки актеров и сценаристов в Голливуде.

В июне другой участник The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход новой песни группы в конце 2023 года. По словам музыканта, речь идет о композиции, которая оставалась незавершенной несколько десятилетий. Сейчас ее удалось наконец закончить благодаря технологиям искусственного интеллекта, которые позволили «извлечь» голос убитого в конце 1980 года Джона Леннона из старой демо-записи. Предположительно, речь идет о песне Now and Then 1978 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти первого бас-гитариста The Beatles Чеса Ньюби в возрасте 81 года.