На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Варвары

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Сегодня на Пятом канале традиционный День добрых дел. И сейчас наша помощь нужна трехлетней Варе из Москвы. У девочки детский церебральный паралич, из-за которого она не может передвигаться самостоятельно. Ребенку нужна операция стоимостью более одного миллиона рублей. Помочь семье Вари собрать деньги можете вы, зрители Пятого канала! Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511 или отсканируйте QR-код на экране.

При рождении, вспоминает мама Вари, не было никаких патологий. Но, когда дочери исполнилось восемь месяцев, родители заметили — Варвара не может переворачиваться. Тогда они и обратились к медикам. После обследования малышке поставили страшный диагноз.

«Конечно, это был шок, слабо сказать, масса вопросов в голове — почему, откуда, с чего… Так старается возле опоры, но это не назовешь ходьбой. Есть отклонения и психического плана, она почти не говорит — мама, папа и там буквально звуки какие-то», — рассказывает Анна Тимохина, мама Варвары.

С тех пор мечта родителей, чтобы ребенок самостоятельно двигался. Дорогостоящие курсы реабилитации дают совсем небольшой эффект. С каждым днем любое движение дается маленькой Варе все сложнее. Она быстро устает, ее тянет в сон. Мышцы постоянно в напряжении. Добавляются ортопедические проблемы со стопами. Срочно нужна операция.

Помочь Варе готовы в столичном институте имени Вельтищева. И операцию надо делать срочно — с возрастом мышцы ребенка удлиняются, и, если сейчас девочка передвигается с помощью опоры, то позже, по прогнозам врачей, может быть навсегда прикована к инвалидной коляске.

«Мы проводим селективную дорсальную ризотомию, для того чтобы привести мышцы ног в нормальное состояние, нормализовать тонус. Мы видим эффект практически на острие скальпеля. Как только девочка просыпается, мы видим, что мышцы расслаблены и никаких контрактур, никаких помех, чтобы в дальнейшем она нормально развивалась, не остается», — объясняет доктор медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Стоимость операции — 1 152 000 рублей. Таких денег у семьи нет. Мама ухаживает за Варей, а заработок отца уходят на лечебные процедуры и многочисленные реабилитации.

Родители девочки верят, что неравнодушные люди, все вместе, помогут им собрать такую большую сумму. И Варя сможет ходить, ведь она сильная и стойко преодолевает боль.