На Украине вновь намекнули на готовящийся удар по Крымскому мосту

Постоянный представитель Незалежной при ООН опубликовал в соцсети вызывающий вопросы пост.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул, что киевский режим готовится атаковать Крымский мост в 2024 году. Сделал он это на своей странице в соцсети X.

Украинский дипломат опубликовал пост, в котором разместил «список шести основных типов мостов на 2024 год». Туда вошли: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты».

К каждому типу сооружения дипломат приложил изображение, а вот надпись «Керченские мосты» сопровождалась пустой картинкой.

До этого посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс разместил подобный пост в своей соцсети X. Он опубликовал коллаж Крымского моста и ракеты.

А вот глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* не так давно признал, что украинские силы неспособны уничтожить Крымский мост из-за хорошей защищенности объекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим попытался атаковать Крым ракетами ATACMS.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму