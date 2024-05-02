Совпадение? Умер второй информатор, сообщивший о нарушениях Boeing

Эфирная новость 176 0

В США умер второй информатор, сообщивший о нарушениях Boeing

Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Мужчина внезапно скончался за несколько дней до начала новых слушаний по этому делу.

В США при таинственных обстоятельствах умер еще один бывший сотрудник корпорации Boeing, который открыто рассказал о проблемах в компании. За два месяца это уже второй случай смерти аудитора, следившего за качеством сборки самолетов.

Год назад Джошуа Дин в суде сообщил о том, насколько халатно компания относилась к безопасности Boeing, в частности, модели 737 MAX. Именно ошибки производства, по его мнению, стали причиной целой серии авиакатастроф. И вот за несколько дней до начала новых слушаний он почувствовал себя плохо, попал в больницу, но врачи помочь не смогли. По их словам, он умер от некоей неизвестной бактериальной болезни.

Месяц назад другой свидетель по делам против Boeing якобы покончил жизнь самоубийством. В обоих случаях родственники погибших уверяют, что они были абсолютно здоровы и вели себя нормально еще за несколько дней до внезапной гибели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоит за чередой инцидентов с самолетами Boeing.

 

+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:26
«Чтобы дать понять»: Кулеба о повреждении половины энергосистемы Украины
12:20
Зима возвращается: холод, ветер и дожди накроют Москву на Пасху
12:18
МВД хочет сделать обязательным флаг России на автомобильных номерах
12:16
Украина намерена добиться ограничения съемки территории страны со спутников
12:04
Умер после кормления: полиция обнаружила мертвого грудного ребенка в Петербурге
11:48
Главный экспонат: выставка трофейной техники НАТО вызвала ажиотаж в Москве

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Женщина-скандал: из-за чего Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео