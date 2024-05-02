Сила «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Артиллеристы

На этих кадрах показана работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Артиллеристы нанесли мощный удар по огневым позициям боевиков ВСУ в Запорожской области.

«Работаем по целям — уничтожению противника, живой силы, транспортных средств, бронетехники, укреплений. Цели всегда есть, без работы не остаемся», — рассказал боец с позывным «Аксай».

Поддержка с воздуха

А на этих кадрах показана работа специалистов поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, выполняющих боевые задачи в зоне ответственности группировки войск «Запад». В рамках проведения спецоперации они ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации.

Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Его основные задачи — непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение наших бойцов.