Сила «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 7 348 0

Расчет «Градов» нанес удар по огневым позициям ВСУ в Запорожской области.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Артиллеристы

На этих кадрах показана работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Артиллеристы нанесли мощный удар по огневым позициям боевиков ВСУ в Запорожской области.

«Работаем по целям — уничтожению противника, живой силы, транспортных средств, бронетехники, укреплений. Цели всегда есть, без работы не остаемся», — рассказал боец с позывным «Аксай».

Поддержка с воздуха

А на этих кадрах показана работа специалистов поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, выполняющих боевые задачи в зоне ответственности группировки войск «Запад». В рамках проведения спецоперации они ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации.

Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Его основные задачи — непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение наших бойцов.

Тема:
Спецоперация
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