«Я покраснела и ушла из зала»: Утяшева вспомнила за какую фразу Воли испытала испанский стыд

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 100 0

Утяшева ушла с концерта Воли из-за шутки про женский половой орган

«Я покраснела и ушла из зала»: Утяшева вспомнила за какую фразу Воли испытала испанский стыд

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая рассказала, что это случилось на концерте ее мужа перед огромной аудиторией.

Гимнастка и известная телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о случае, когда ей стало стыдно из-за слов ее супруга — комика Павла Воли. Об этом она вспомнила на шоу, которое опубликовано ее YouTube-канале.

Утяшева призналась, что однажды испытала неловкость из-за шутки мужа про женский половой орган. Во время концерта Воли в Санкт-Петербурге тот прошелся по названию женского полового органа, сказав, что он называется некрасиво.

«И он это слово выкрикивает раз пять», — рассказывает Ляйсан.

После произнесенной шутки, по словам телеведущей, к ней обернулась одна из зрительниц и спросила, все ли в порядке у них с сексуальной жизнью. Как признается Утяшева, после вопроса она покраснела и вышла из зала.

Как потом выяснилось, шутку Воле помогли придумать коллеги перед самим концертом.

Ранее 5-tv.ru писал, что комик Павел Воля рассказал о первом знакомстве с Ляйсан Утяшевой.

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