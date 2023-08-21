В Свердловской области три девочки всю ночь просидели в квартире с мертвыми родителями

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Старшей дочери пять лет, а младшей всего годик.

В Свердловской области три девочки всю ночь просидели в квартире с мертвыми родителями

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Читайте нас в: Дзен Новости

В Асбесте в Свердловской области в закрытой квартире нашли тела двух молодых супругов, всю ночь с погибшими просидели три маленьких девочки. Старшей дочке пять лет, средней — четыре, а младшей всего годик. О загадочной трагедии сообщает ГУ МВД по региону.

Погибшему отцу семейства было 33 года, ранее он привлекался к ответственности за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Его жена была на год моложе, она также была судима, но за умышленное причинение вреда здоровью.

Тела погибших находились на кухне в квартире, в которой они проживали вместе с тремя маленькими детьми.

Родственники говорят, что молодые родители накануне вечером были в адекватном, трезвом состоянии, они готовили семейный ужин и ничего не предвещало беды. Старшие дочки находятся в одном из социальных учреждений города, а младшая госпитализирована для обследования в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дело медсестры-убийцы из Великобритании приняло новый оборот.

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
94.14
0.74 102.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:42
В Свердловской области три девочки всю ночь просидели в квартире с мертвыми родителями
22:25
Минсельхоз опроверг информацию о предстоящем скачке цен на хлеб
22:09
Страшная авария в Ростовской области: погибло четверо детей и четверо взрослых
21:53
Вплоть до смерти? Раскрыта неочевидная опасность аллергии на пчел
21:37
США призвали своих граждан срочно покинуть Белоруссию из-за закрытия Литвой КПП
21:21
Социальный контакт: в России появились государственные соседские чаты

Сейчас читают

Тело четвертого погибшего диггера извлекли из Москвы-реки
Остановилось сердце: глава московского Росздравнадзора спас жизнь стюардессе
Гадалка «очистила» москвичке ауру и кошелек на 88 800 рублей
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку