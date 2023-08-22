Мощный пожар в Москве: эксклюзивные кадры из столицы

Десятки людей едва не остались без жилья.

В Москве из-за пожара десятки людей едва не остались без жилья. Пламя вспыхнуло в офисе, который располагался под квартирами.

От высокой температуры начала трескаться облицовочная плитка. Громкий звук многие приняли за взрыв и в испуге выбежали на улицу. На место быстро прибыли пожарные. Им удалось справиться с возгоранием.