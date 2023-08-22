Мощный пожар в Москве: эксклюзивные кадры из столицы

Эфирная новость 505 0

Крупный пожар произошел в жилом комплексе WellHouse в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Десятки людей едва не остались без жилья.

В Москве из-за пожара десятки людей едва не остались без жилья. Пламя вспыхнуло в офисе, который располагался под квартирами.

От высокой температуры начала трескаться облицовочная плитка. Громкий звук многие приняли за взрыв и в испуге выбежали на улицу. На место быстро прибыли пожарные. Им удалось справиться с возгоранием.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
94.14
0.74 102.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:58
Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky празднуют рождение второго сына
7:48
Японская компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России
7:40
В США запаниковали из-за грозного контрудара РФ: «Ущерб будет колоссальным»
7:27
Сбрасывать воду с АЭС «Фукусимы-1» начнут 24 августа
7:14
Отвага в сердце: российские бойцы не дают шансов контратакам ВСУ
7:01
В Шотландии планируются масштабные поиски Лох-Несского чудовища

Сейчас читают

Опубликованы кадры с места ЧП с беспилотником в Красногорске
Ловчит, врет, изворачивается: почему не работают наказания для ребенка
«Привет работникам морга»: за какие татуировки в России можно получить по лицу
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку