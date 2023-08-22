Американец был убит в боях под Артемовском.

Американский наемник Джефф Джонс, отправившийся на Украину и примкнувший к ВСУ, перед смертью пообещал приемному отцу Говарду рассказать о задании, на которое отказались идти другие «солдаты удачи» и украинские боевики. Историю семьи рассказывает автор британской газеты Daily Mail. Отмечается, что военным делом Джефф грезил с юных лет, он был ветераном армии США, а на Украину отправился добровольцем.

В материале сказано, что 48-летний Джонс был ликвидирован минометным снарядом в районе Артемовска 31 июля. Его отец утверждает, что поддерживал с ним связь на протяжении всей службы, но периоды молчания, в которые дозвониться не получалось, длились по неделе. За несколько часов до своей смерти американский наемник оставил отцу сообщение. В нем говорил, что вызвался пойти на задание, от которого остальные в страхе отказались.

«Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа», — заявил Джонс-старший.

По словам Говарда, он усыновил Джеффа, когда тому было восемь лет, растил как родного. Он знал, что наследник всегда хотел сделать военную карьеру, а потому, когда началась спецоперация, дважды побывал на Украине, чтобы вступить в ряды ВСУ. Отец получил известие о гибели сына через несколько часов после сообщения о загадочном задании.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну. Также страны «коллективного Запада» начали накачивать Украину вооружением и боеприпасами, отправлять военную технику. Также в Незалежную хлынули наемники со всего мира.

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По последним озвученным данным Минобороны РФ, на 10 июля к ВСУ примкнуло 11675 наемников из 84 стран. Наиболее многочисленная группа прибыла из Польши — более 2,6 тысячи человек. По данным на конец июня на украинском театре боевых действий было ликвидировано 4845 иностранцев. Еще 4801 боевик сбежал.

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