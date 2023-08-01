«Белоснежные лебеди радикального национализма»: для чего ВСУ избивают своих иностранных кураторов
Гаспарян: украинские националисты считают колумбийцев расово неполноценными
Фото, видео: www.globallookpress.com / Chepa Beltran; Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru
В мире представления об украинском радикальном национализме весьма искажены. Однако «помощники» киевского режима столкнулись с правдой.
Военные советники из Колумбии, которые прибыли на Украину для инструктирования боевиков ВСУ, пожаловались на унижения и жестокие избиения. Своими обидчиками они назвали сотрудников Главного управления разведки Минобороны страны. Политолог Армен Гаспарян в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему украинские националисты позволяют себе такое отношение к тем, кто им помогает.
«Потому что для украинского национализма характерен еще с 30-х годов прошлого столетия лозунг: „Пам’ятай чужинець — тут господар українець“ (Помни, чужак, здесь хозяин украинец — Прим. ред.)», — отметил эксперт.
По словам политолога, подобные вопросы стоит задавать «колумбийским имбецилам», которые решились сотрудничать с киевским режимом, абсолютно без понятия, что их ожидает в Незалежной. Он отметил, что в мире представления об украинском радикальном национализме весьма искажены.
«Они думают, наверное, что это пони такие добрые белоснежные, а рядом пруд, где лебеди плавают. Тоже белоснежные. Так я должен огорчить — у радикального украинского национализма совсем другая идеология. Колумбийцы с их точки зрения расово неполноценные. Из этого пускай делают выводы», — прокомментировал Гаспарян.
Эксперт посоветовал колумбийским инструкторам ознакомиться с литературой, которая объясняет понятие «расовой неполноценности». Однако, заметил он, подобные книги могут быть слишком сложными для «дураков, которые поехали на Украину».
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ заживо сожгли иностранного наемника.
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