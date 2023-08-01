В мире представления об украинском радикальном национализме весьма искажены. Однако «помощники» киевского режима столкнулись с правдой.

Военные советники из Колумбии, которые прибыли на Украину для инструктирования боевиков ВСУ, пожаловались на унижения и жестокие избиения. Своими обидчиками они назвали сотрудников Главного управления разведки Минобороны страны. Политолог Армен Гаспарян в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему украинские националисты позволяют себе такое отношение к тем, кто им помогает.

«Потому что для украинского национализма характерен еще с 30-х годов прошлого столетия лозунг: „Пам’ятай чужинець — тут господар українець“ (Помни, чужак, здесь хозяин украинец — Прим. ред.)», — отметил эксперт.

По словам политолога, подобные вопросы стоит задавать «колумбийским имбецилам», которые решились сотрудничать с киевским режимом, абсолютно без понятия, что их ожидает в Незалежной. Он отметил, что в мире представления об украинском радикальном национализме весьма искажены.

«Они думают, наверное, что это пони такие добрые белоснежные, а рядом пруд, где лебеди плавают. Тоже белоснежные. Так я должен огорчить — у радикального украинского национализма совсем другая идеология. Колумбийцы с их точки зрения расово неполноценные. Из этого пускай делают выводы», — прокомментировал Гаспарян.

Эксперт посоветовал колумбийским инструкторам ознакомиться с литературой, которая объясняет понятие «расовой неполноценности». Однако, заметил он, подобные книги могут быть слишком сложными для «дураков, которые поехали на Украину».

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ заживо сожгли иностранного наемника.