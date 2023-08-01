«Белоснежные лебеди радикального национализма»: для чего ВСУ избивают своих иностранных кураторов

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 24 0

Гаспарян: украинские националисты считают колумбийцев расово неполноценными

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chepa Beltran; Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В мире представления об украинском радикальном национализме весьма искажены. Однако «помощники» киевского режима столкнулись с правдой.

Военные советники из Колумбии, которые прибыли на Украину для инструктирования боевиков ВСУ, пожаловались на унижения и жестокие избиения. Своими обидчиками они назвали сотрудников Главного управления разведки Минобороны страны. Политолог Армен Гаспарян в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему украинские националисты позволяют себе такое отношение к тем, кто им помогает.

«Потому что для украинского национализма характерен еще с 30-х годов прошлого столетия лозунг: „Пам’ятай чужинець — тут господар українець“ (Помни, чужак, здесь хозяин украинец — Прим. ред.)», — отметил эксперт.

По словам политолога, подобные вопросы стоит задавать «колумбийским имбецилам», которые решились сотрудничать с киевским режимом, абсолютно без понятия, что их ожидает в Незалежной. Он отметил, что в мире представления об украинском радикальном национализме весьма искажены.

«Они думают, наверное, что это пони такие добрые белоснежные, а рядом пруд, где лебеди плавают. Тоже белоснежные. Так я должен огорчить — у радикального украинского национализма совсем другая идеология. Колумбийцы с их точки зрения расово неполноценные. Из этого пускай делают выводы», — прокомментировал Гаспарян.

Эксперт посоветовал колумбийским инструкторам ознакомиться с литературой, которая объясняет понятие «расовой неполноценности». Однако, заметил он, подобные книги могут быть слишком сложными для «дураков, которые поехали на Украину».

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ заживо сожгли иностранного наемника.

Тема:
Спецоперация
1 авг
Тариф «эконом»: США решили поставить Украине «дешевые» Abrams
1 авг
Вы где? В минобороны Украины пожаловались на огромное число уклонистов
1 авг
Раскрыты подробности ликвидации двух украинских рот под Красным Лиманом
1 авг
«Такова реальность»: в США заявили о преждевременной смерти Зеленского из-за терактов
1 авг
Начальник Генштаба РФ проверил пункт управления группировки войск под Запорожьем
1 авг
Благодарность за помощь: на Украине боевики избили колумбийских инструкторов
1 авг
Польский генерал не верит в успех ВСУ: «Контрнаступление — это сильно сказано»
1 авг
Как бойцы при помощи ТОС разносят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
1 авг
Российский дрон «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в зоне СВО
1 авг
Чудесное спасение: как дерево в Донецке защитило дом от попадания снаряда
+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
91.59
0.61 100.94
0.98
Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в ...

Последние новости

13:41
Педофил надругался над пятью детьми в летнем лагере Краснодара
13:29
И вас вылечат: как бесплатный онкоскрининг спасает жизни россиян
13:14
Франция начнет эвакуировать своих граждан из захваченного мятежниками Нигера
13:01
«Челябинскому маньяку» и его матери предъявили обвинения
12:56
Крупный пожар вспыхнул у строительного гипермаркета в Люберцах
12:44
«Президент не может»: в Раде подготовились к смерти Зеленского и решили, кто будет вместо него

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
«Президент не может»: в Раде подготовились к смерти Зеленского и решили, кто будет вместо него
Логово чудовища: эксклюзивное видео из дома маньяка, где он держал заложницу 14 лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео