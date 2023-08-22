Центробанк выпустил в обращение памятные монеты серии «Сохраним наш мир»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

На оборотной стороне можно встретить изображения белок.

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты серии «Сохраним наш мир»

Фото: cbr.ru

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В России появятся в обращении памятные монеты «Белка обыкновенная» серии «Сохраним наш мир». Об их выпуске рассказали в Центробанке РФ.

Так, в обороте появятся серебряные и золотые монеты номиналом три, 25, 50, 100 и 10 000 рублей.

Монета серии «Сохраним наш мир»Монета серии «Сохраним наш мир». Фото: cbr.ru

На лицевой стороне таких монет изображены Государственный герб РФ, надписи «Российская Федерация» и «Банк России». На обратной же стороне — различные рисунки белок.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — отметили в регуляторе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля в честь легендарного музыканта Виктора Цоя.

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