Виктория Дайнеко: «Важно генерировать позитивный контент»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 31 0

Виктория Дайнеко подчеркнула важность создания доброго контента

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

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Люди, создающие те или иные проекты, должны чувствовать ответственность перед своими зрителями.

Виктория Дайнеко обозначала важность создания доброго контента. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

«На просторах как интернета, так и телевидения в принципе всегда важно генерировать именно позитивный контент, потому что все знают, какой бывает жизнь. <…> Поэтому, мне кажется, для того, чтобы вдохновлять людей на лучшее, для того, чтобы самому вдохновляться, нужно создавать, как можно больше позитивных эмоций», — уверена артистка.

Дайнеко убеждена, что, лишь наполняя человека светлым и воодушевляющим контентом, начиная с музыки и заканчивая визуальными материалами, можно сделать его лучше. Поэтому люди, создающие как небольшие, так и крупные проекты, должны чувствовать ответственность перед зрителями и не забывать о своей важнейшей миссии: «Нести как можно больше добра людям».

«Мне кажется, чем больше созидательной энергии и вдохновляющей мы направляем в общество, тем оно менее становится деструктивным», — заключила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Дайнеко сравнила Барби с Бабой Ягой.

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