«Они не вернулись»: бабушка и семилетняя внучка пропали в лесах Алтая

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 32 0

В лесах Алтайского края пропали 80-летняя пенсионерка и ее семилетняя внучка

«Они не вернулись»: бабушка и семилетняя внучка пропали в лесах Алтая

Фото: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen

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Что могло произойти с девочкой и пожилой женщиной?

Жительница села Троицкое Алтайского края обратилась в полицию 20 августа с заявлением о пропаже своей 82-летней матери и семилетней дочери. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Те, как отмечается, вышли на вечернюю прогулку и не вернулись. По данным источника, бабушка и внучка покинули дом вечером 19 августа.

Мать девочки вскоре забила тревогу и пошла в полицию. Она считает, что они могли уйти в лес за грибами.

«Они любили прогуливаться по окраине леса, рядом с домом. Но в этот вечер они не вернулись», — расказал источник 5-tv.ru.

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В полиции заявление приняли, выслав на место оперативную группу. Тем не менее, несмотря на то, что пропавших искали 14 человек, поиски результатов пока не дали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Еврейской автономной области нашли заблудившегося 13-летнего грибника.

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