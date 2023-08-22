Есть приказ: какие анализы нужно сдать школьникам перед 1 сентября

Опытные педиатры рекомендуют не откладывать поход к врачу в долгий ящик.

Родителям школьников стоит обратить внимание на здоровье своих чад, ведь детям в возрасте 7, 15, 16 и 17 лет необходимо сдать общие анализы крови и мочи (ОАК и ОАМ). Об этом изданию Газета.ру сообщила врач-педиатр Злата Казаринова.

Причина, по которой желательно озаботиться сдачей анализов в ближайшее время, это приказ № 514н. В настоящее время нет законов, обязывающих детей сдавать анализы перед поступлением в первый класс.

Однако № 514н требует сдачи ОАК и ОАМ от каждого ребенка в возрасте 7, 15, 16 и 17 лет. Детям старше 15 также необходимо посетить узкопрофильных специалистов и пройти инструментальное обследование.

«Сдать анализы можно в любое время, когда вам удобно. Это не обязательно делать перед 1 сентября», — говорит Казаринова.

Однако опытные педиатры рекомендуют проходить обследование летом, чтобы отправить ребенка 1 сентября в школу и быть уверенным, что он здоров, подытожила врач.

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