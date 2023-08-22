Силуанов рассказал о создании альтернативы доллару странами БРИКС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

Многие государства сегодня понимают, что доллар становится ненадежной валютой для расчетов.

Силуанов рассказал о создании альтернативы доллару странами БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
БРИКС

Страны БРИКС рассматривают возможность создания единой расчетной единицы, альтернативной доллару. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов телеканалу CGTN.

Он отметил, что сегодня основной упор делается на торговлю в национальных валютах. И сегодня, по словам министра, есть возможности для создания единых расчетных систем.

«Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — уточнил Силуанов.

Прежде стало известно мнение бывшего лидера США Дональда Трампа по ситуации с национальной валютой. Так, по его словам, США катятся в ад из-за резкого ослабления доллара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях, работая в Санкт-Петербургском государственном университете.

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