«Вы фотошопите»: Решетову подозревают в серьезном психическом расстройстве

Звезда постоянно сидит на диете, но она все равно никогда не довольна результатом. О чем это может говорить?

Модель Анастасия Решетова призналась в личном блоге, что ей постоянно кажется, что она потолстела. Она опубликовала фото своих ног, выразив в комментарии недовольство результатами очередной диеты.

«Постоянно кажется, что наела пару лишних килограммов», — написала звезда.

Известно, что Решетова уделяет очень много времени похудению. При этом многие поклонники уверены, что модели необходимо заканчивать с этим, перестав тревожиться из-за уже весьма стройного тела.

Фанаты то и дело говорят, что знаменитость перестаралась с похудением. Однако Решетова все равно продолжает придерживаться мнения, что ее тело недостаточно идеально.

После ее комментария под фотографией пользователи решили, что у модели может развиваться расстройство пищевого поведения, а это очень серьезное психическое расстройство. Более того, некоторые комментаторы обвинили ее в использовании программ обработки снимков.

«Вы фотошопите ноги. Вопрос: зачем писать про килограммы, когда прям реально видно, что ноги себе делаете тоньше?» — задался вопросом один из пользователей.

Но Решетова, судя по всему, не приняла к сведению замечания подписчиков. Она удалила свой комментарий, заменив его на новый, который теперь звучит как скрытое наставление в шуточной форме.

«Думай о тех, кто носит тебя на руках. Не ешь на ночь», — пишет модель.

Знаменитость уже спорила с поклонниками по поводу своей фигуры. Она отвечала им, что пресловутая стройность не обязательно предполагает худобу.

Многое, добавляла она, зависит от одежды и ракурса. По признанию Решетовой, ее нормальный вес составляет 58 килограммов.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обрушились с критикой на Решетову.