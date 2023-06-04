Рот как у рыбы: фанаты обрушились с критикой на Анастасию Решетову

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Аделина Ким
Аделина Ким 46 0

Фанаты раскритиковали новую фотосессию Анастасии Решетовой

Рот как у рыбы: фанаты обрушились с критикой на Анастасию Решетову

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда не стала реагировать на негативные комментарии пользователей Сети.

Бывшая рэпера Тимати Анастасия Решетова воспитывает сына Ратмира и успевает заниматься развитием собственной карьеры. Девушка зарабатывает на собственной красоте и участвует в различных фотосессиях. Недавно в своих социальных сетях блогер поделилась новыми кадрами, на которых она рекламировала эксклюзивные украшения. Но вместо восхищения, модель наткнулась на критику.

«Все начинается со взгляда», — написала звезда под новой публикацией.

Очевидно, Анастасия ожидала услышать комплименты от поклонников, но получила в свой адрес сплошную критику. В последнее время девушка сильно изменилась, она похудела и вернула естественный цвет волос. Фанатов возмутил открытый рот Решетовой.

«Почему рот всегда открыт, как у рыбы?», написал один из комментаторов.

Девушка не стала никак реагировать на нападки хейтеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о секретном методе Анастасии Решетовой по воспитанию детей.

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