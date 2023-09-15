Вассерман о клевете в сети: «Надо либо базар фильтровать, либо за базар отвечать»

Многие люди на просторах интернета чувствуют свою безнаказанность.

Человек должен нести ответственность за сказанное в интернете. Своим мнением депутат Госдумы Анатолий Вассерман эксклюзивно поделился со специальным корреспондентом «Известий» Максимом Приходой на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

Интернет-пространство давно играет значимую роль в жизни человека. В сети люди читают последние новости, смотрят фильмы, общаются с близкими, следят за интересными личностями, а кто-то и вовсе пытается занять важное место в виртуальном мире, нередко публикуя недостоверную информацию.

«Клевету что на бумаге, что в интернете надо карать одинаково жестко. Ложь надо опровергать одинаково жестко. И вообще все мы должны понимать, что хоть на улице, хоть в бумажной газете, хоть в сети надо либо базар фильтровать, либо за базар отвечать», — уверен Вассерман.

По мнению депутата Госдумы, многие люди на просторах интернета чувствуют свою безнаказанность, поэтому часто особо не подбирают слова при оценке тех или иных событий. Тем не менее, Вассерман убежден, что продлится этого недолго.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вассерман прокомментировал информацию о своей госпитализации.