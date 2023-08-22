В США заявили, что С-400 быстро сожгут украинские истребители F-16
Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel
Поставленные самолеты вряд ли улучшат позиции боевиков, в том числе в небе.
Поставленные киевскому режиму истребители F-16 окажутся в невыгодном положении, вступив в воздушный бой с российскими Су-35. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.
В статье для 19FortyFive он отметил, что истребитель в принципе уязвим.
«Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400», — указал Дэвис.
Известно, что Дания направит киевскому режиму 19 истребителей F-16. Эти же боевые самолеты планируют передать Украине и Нидерланды.
Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция передала Киеву обещанную первую партию ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP.
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