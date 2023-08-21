«Мы должны защищаться»: отправит ли Швеция истребители Gripen Украине

Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen
Фото: www.globallookpress.com / Matti Matikainen
Между тем страна работает над тем, чтобы киевский режим получил F-16.
Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen, поскольку они нужны ей самой. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон телеканалу TV4.
«Швеция — географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО», — указал он.
При этом страна входит в так называемую коалицию F-16 и делает в рамках нее все, чтобы предоставить киевскому режиму «летный потенциал».
Прежде президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды заявил о договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте о передаче Киеву истребителей F-16. Украине предоставят 42 самолета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО назвали условие, при котором киевский режим сможет использовать поставленные ему истребители F-16.
- 21 авг
- В Херсонской области задержан украинец, подозреваемый в диверсии на ж/д
- 21 авг
- Самолет Су-25 ВСУ сбит у населенного пункта Старорайское
- 21 авг
- Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
- 21 авг
- Сдерживают натиск: как российские мотострелки обороняют участок фронта в ЛНР
- 21 авг
- В Харьковской области заявили, что ВСУ покинули поселок Синьковка
- 21 авг
- «Мы жертвуем»: в НАТО выдвинули Украине условие по истребителям F-16
- 21 авг
- Обнаружили с БПЛА: российские десантники отразили атаку ВСУ под Артемовском
- 21 авг
- Балицкий рассказал о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении
- 21 авг
- «Магистр» на фронте: новый комплекс управления ПВО поступил в войска РФ
- 21 авг
- В Калужской области отразили атаку БПЛА
Читайте также
56%
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?