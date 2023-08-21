«Мы должны защищаться»: отправит ли Швеция истребители Gripen Украине

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen

«Мы должны защищаться»: отправит ли Швеция истребители Gripen Украине

Фото: www.globallookpress.com / Matti Matikainen

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Между тем страна работает над тем, чтобы киевский режим получил F-16.

Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen, поскольку они нужны ей самой. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон телеканалу TV4.

«Швеция — географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО», — указал он.

При этом страна входит в так называемую коалицию F-16 и делает в рамках нее все, чтобы предоставить киевскому режиму «летный потенциал».

Прежде президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды заявил о договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте о передаче Киеву истребителей F-16. Украине предоставят 42 самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО назвали условие, при котором киевский режим сможет использовать поставленные ему истребители F-16.

Тема:
Спецоперация
21 авг
В Херсонской области задержан украинец, подозреваемый в диверсии на ж/д
21 авг
Самолет Су-25 ВСУ сбит у населенного пункта Старорайское
21 авг
Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
21 авг
Сдерживают натиск: как российские мотострелки обороняют участок фронта в ЛНР
21 авг
В Харьковской области заявили, что ВСУ покинули поселок Синьковка
21 авг
«Мы жертвуем»: в НАТО выдвинули Украине условие по истребителям F-16
21 авг
Обнаружили с БПЛА: российские десантники отразили атаку ВСУ под Артемовском
21 авг
Балицкий рассказал о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении
21 авг
«Магистр» на фронте: новый комплекс управления ПВО поступил в войска РФ
21 авг
В Калужской области отразили атаку БПЛА
+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
«Мы должны защищаться»: отправит ли Швеция истребители Gripen Украине
15:00
«Порог принятия пройден»: почему Натали вышла на сцену почти сразу после смерти мужа
14:51
«Невозможно игнорировать»: в ВОЗ назвали вероятную версию происхождения COVID-19
14:49
В Херсонской области задержан украинец, подозреваемый в диверсии на ж/д
14:43
Ольга Орлова раскрыла бьюти-секреты эпохи группы «Блестящие»
14:33
Количество отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек

Сейчас читают

Отчетливо видны: правда ли, что хирург Хайдаров проводил операции без перчаток?
Без шанса на спасение: как экскурсия в московском подземелье закончилась трагедией
«С почтальоном Печкиным сравнивают»: Митя Фомин отпустил усы во имя стиля
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку