«Мы должны защищаться»: отправит ли Швеция истребители Gripen Украине

Между тем страна работает над тем, чтобы киевский режим получил F-16.

Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen, поскольку они нужны ей самой. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон телеканалу TV4.

«Швеция — географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО», — указал он.

При этом страна входит в так называемую коалицию F-16 и делает в рамках нее все, чтобы предоставить киевскому режиму «летный потенциал».

Прежде президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды заявил о договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте о передаче Киеву истребителей F-16. Украине предоставят 42 самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО назвали условие, при котором киевский режим сможет использовать поставленные ему истребители F-16.