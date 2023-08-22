Взялась за старое: выходка Загитовой на дороге привела фанатов в ярость

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Алина Крылова
Алина Крылова 462 0

Алину Загитову требуют лишить прав за нарушение правил дорожного движения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Instagram* / azagitova; 5-tv.ru

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Олимпийская чемпионка вновь оказалась в центре скандала.

Не успела общественность простить Алине Загитовой предыдущей опасной выходки за рулем «Гелендвагена», как фигуристка вновь попалась на нарушении прав. Теперь олимпийскую чемпионку требуют лишить документов на вождение машины.

В личном микроблоге спортсменка обнародовала видео, на котором управляет транспортным средством одной рукой, параллельно снимая красивые кадры в соцсети. Увлекшаяся Загитова сама не заметила, как «пролетела» на красный, в то время как пешеходам горел зеленый.

В соцсетях неоправданного риска Загитовой не оценили. Комментаторы потребовали отобрать у фигуристки права, попутно обложив ее штрафами. Не так давно спортсменку уже ловили на идентичном нарушении: тогда ей удалось выйти сухой из воды.

«Деньги есть — откупится», «Прошлый раз ничему не научил?», «Отобрать права, усадить за учебники», Таких, как Загитова, обложить штрафами, чтобы неповадно было», «Стыдно за таких чемпионов», — пишут в Сети.

Ранее 5-tv.ru сообщил об аварии с участием Загитовой в центре Москвы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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