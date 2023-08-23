Мощные взрывы прогремели в Одесской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

ТСН: в порту города Измаил Одесской области прогремели взрывы

Мощные взрывы прогремели в Одесской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Тема:
Спецоперация

Сигнал воздушной тревоги включен с половины второго ночи.

В порту города Измаил Одесской области прогремела серия взрывов, сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, как сообщает один из украинских телеканалов.

По некоторой информации, воздушная тревога раздалась в половину второго ночи, а именно в 01:32. Мониторинг сообщил, что атака на портовую инфраструктуру продолжается по настоящее время.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что взрывы прогремели в трех городах Нидерландов.

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