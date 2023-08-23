Мощные взрывы прогремели в Одесской области
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ТСН: в порту города Измаил Одесской области прогремели взрывы
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Сигнал воздушной тревоги включен с половины второго ночи.
В порту города Измаил Одесской области прогремела серия взрывов, сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, как сообщает один из украинских телеканалов.
По некоторой информации, воздушная тревога раздалась в половину второго ночи, а именно в 01:32. Мониторинг сообщил, что атака на портовую инфраструктуру продолжается по настоящее время.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что взрывы прогремели в трех городах Нидерландов.
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