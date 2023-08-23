Первый в России мурал-арт фестиваль открылся в Тамбове

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На него съехались художники со всей страны.

Фото, видео: 5-tv.ru

На фасадах домов в Тамбове появятся портреты известных горожан. Огромные граффити во все здание нарисуют в рамках первого в России мурал-арт фестиваля, который посвящен году наставничества.

На него съехались художники со всей страны. Чтобы успеть к сроку, мастера работают даже ночью.

Скоро галерея под открытым небом станет новой туристической точкой на карте. За рождением шедевров уличного искусства наблюдал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Игра цветов и тонов создает эффект движения. Нарисованный флаг как будто действительно реет на ветру.

Мурал-арт фестиваль символично открывает российский триколор. Уже видна тень герба страны — его скоро дорисуют на соседнем фасаде.

Это только начало арт-фестиваля. Под флагом страны на других фасадах в этом районе Тамбова выстроятся знаменитости: ученые, спортсмены, политики, военные — рядом с теми, кто вдохновлял и направлял их на путь больших достижений.

«2023 год объявлен годом педагогом и наставника. И мы решили не упускать эту возможность и таким креативным способом донести идею наставничества», — говорит руководитель проекта «Уличные галереи», директор арт-фестиваля «Квартал наставников» Ольга Фридман.

За каждым великим человеком стоит великий наставник, чье призвание — видеть таланты и помогать их проявлять. Советский и российский актер, режиссер, продюсер театра и кино Олег Фомин говорит, что всю жизнь воспоминания о его театральном педагоге Вере Товме занимают особое место в сердце.

В галерею под открытым небом Фомин приедет, как только закончит съемки на Урале. К тому времени в родном Тамбове уже появится мурал, где ученик и наставник стоят рядом.

А вот горожане с удовольствием наблюдают, как рождаются шедевры уличного искусства. Технология сложная — нельзя сразу начать рисовать.

Перед тем, как фасада коснется кисть художника, поверхность обрабатывают специальным материалом, чтобы краска легла ровно. И только после этого в дело ступают известные художники, которым помогают маляры. Сроки фестиваля ограничены, так что работать приходится даже ночью.

«Ночью с помощью проекта, который используется для кинотеатров, эти контуры размечаем. А днем уже видим контуры. Мы можем их закрашивать, потому что находитесь на люке и не представляешь, что перед тобой большие масштабы», — отмечает художник из Санкт-Петербурга Филипп (FI2K).

Кистью дополняют облик города, а масштабным проектом здесь гордятся. Галерея под открытым небом станет еще одной туристической точкой на карте Тамбова.

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