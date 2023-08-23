Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге лишат США статуса «мирового жандарма»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Не исключено, что на форуме будет принято решение о принятии в блок новых государств.

Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге лишат США статуса «мирового жандарма»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
БРИКС

Проходящий в ЮАР саммит БРИКС доказывает, что мир перестал оглядываться на «мирового жандарма» в лице США, поведение которого стало стратегической и моральной ошибкой. Об этом пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова

В публикации, которую публикует EADaily, отмечается, что на форуме, возможно, будут приняты решения по вопросу расширения БРИКС. В частности, не исключается скорое принятие в блок Саудовской Аравии, так как все входящие в БРИКС страны имеют с ней тесные экономические связи. Кроме того, Эр-Рияд отказывается от санкционной политики против России, торгует с Китаем за юани и отдаляется от с США

Отсюда, отмечает автор, видны критерии приема новых членов организации. Это должны быть государства, имеющие вес на международной арене и связи со старожилами БРИКС, не приемлющие санкций и желающие строить альтернативный западному мир.

В свою очередь расширение БРИКС будет означать его превосходство над G7. Поэтому не исключено, что заявки Аргентины, Египта, Ирана и Индонезии на вступление в блок будут приняты. Уже сейчас страны БРИКС представляют более 40% населения мира и около 30% его ВВП. А поскольку ожидается, что Китай к 2035 году обгонит США в качестве крупнейшей экономики мира, многие страны стремятся закрепиться в «тренде дедолларизованного будущего», говорится в статье.

Автор обращает внимание и на то, что государства сближаются не только в экономическом, но и в военном плане. Так, ЮАР, Россия и Китай провели совместные военно-морские учения, а Бразилия приняла у себя иранские военные корабли. Также в БРИКС проходят ежегодные встречи советников по национальной безопасности, на которых обсуждается борьба с терроризмом, транснациональные преступления и кибербезопасность.

Очередь на вступление в БРИКС показывает, что с этой организацией нужно считаться. Кроме того, она свидетельствует, что административный ресурс США, как «мирового жандарма», больше не распространяется на многие страны. Если же в блок вступят Иран и Венесуэла, это и вовсе будет означать усиление антиамериканской направленности БРИКС, заключает автор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошел первый день саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Тема:
БРИКС
23 авг
Речь Путина на саммите БРИКС вызвала переполох в западных СМИ
23 авг
Путин: гегемония Запада привела к конфликту на Украине
23 авг
Встреча лидеров: как прошел первый день саммита БРИКС
22 авг
Силуанов рассказал о создании альтернативы доллару странами БРИКС
22 авг
«Хотим самоорганизоваться»: Бразилия поддержала расширение БРИКС
22 авг
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
22 авг
В ЮАР стартует трехдневный саммит БРИКС
21 авг
Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции
21 авг
«Стать одной из опор»: Лавров написал статью о БРИКС перед саммитом в ЮАР
21 авг
Расширение БРИКС назвали моральной победой для России и Китая
+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Речь Путина на саммите БРИКС вызвала переполох в западных СМИ
12:56
Путин: гегемония Запада привела к конфликту на Украине
12:52
В РФ проведут эксперимент по использованию ИИ при найме на госслужбу
12:44
«Слабее, чем раньше»: в США заговорили об отмене финансовой помощи Украине
12:36
«Купаться в овациях»: почему Тото Кутуньо влюбился в российских фанатов
12:31
«Сразу начала терять технику»: 82-я бригада ВСУ терпит неудачи в зоне СВО

Сейчас читают

«Любили мои родители»: Подольская назвала смерть Кутуньо огромной утратой
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России