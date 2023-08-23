Уйти от реальности? Почему женщины занимаются сексом в общественных местах

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 10 507 0

Сексолог Гуляева: на интим в общественных местах женщин толкает стресс и алкоголь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; Личный архив Ирины Гуляевой; 5-tv.ru

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У некоторых дам присутствует тяга к интимной близости в парках, у метро и даже детских площадках. Что за этим стоит?

21 августа у метро «Тушинская» в Москве после секса с любовником скончалась женщина. Предварительной причиной смерти медики назвали алкоголь, но ситуация все равно вызвала много вопросов у общественности. Аудитория терялась в догадках, что именно могло толкнуть женщину на столь сумасшедший поступок, да еще и в состоянии опьянения.

В беседе с 5-tv.ru сексолог Ирина Гуляева перечислила возможные причины, которые толкнули погибшую на эксперименты. По ее словам, на столь откровенные действия женщины чаще всего решаются от отчаяния. Возможные проблемы в семье в совокупности с непрожитыми эмоциями могли заставить ее схватиться за бутылку.

«Стресс может непосредственно влиять на поведение человека. Женщина, занимаясь сексом, снимает тревожность, попутно чувствуя себя желанной. Алкоголь, точно так же, как и секс, снимает тревожность человека. Если у человека есть непрожитые, не пройденные чувства, ему проще напиться, чтобы уйти от реальности. Можно предположить, что у нее были какие-то проблемы дома, в семье. Я бы сказала, что очень большое значение имеет страх отверженности: когда женщина чувствует себя отверженной, она решается на грехи», — предположила она.

По словам Гуляевой, погибшая могла не знать о проблемах со здоровьем, что в итоге привело к печальному исходу. Употребление спиртного лишь усугубило недомогание.

«Скорее всего, речь идет не о некачественном алкоголе. Причиной могли стать перегруженные сосуды: в таком случае может быть мгновенный инфаркт или инсульт. Сочетание алкоголя и секса также приводит к двойной нагрузке на кровеносную систему», — подвела черту она.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с 5-tv.ru перечислил самые распространенные отклонения в сексе и причины их появления.

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Уйти от реальности? Почему женщины занимаются сексом в общественных местах

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