Когда появится задолженность: что будет при просрочке уплаты налогов

ФНС предупредила о ежедневных пенях за просрочку уплаты налогов

Налоги за 2025 год необходимо уплатить до 1 декабря 2026 года. Такой срок указан в уведомлении Федеральной налоговой службы (ФНС), о котором стало известно 3 октября.

«Если не оплатить налоги до 1 декабря 2026 года, по вашему единому налоговому счету (ЕНС) образуется задолженность. На нее ежедневно будут начисляться пени», — предупредили в ведомстве.

Если к моменту получения уведомления человек уже внес деньги на ЕНС, эти средства учтут при оплате. При этом обработка платежей занимает до десяти рабочих дней, уточнили в службе.

Ранее руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал, что за три года число налоговых должников в стране сократилось в 3,2 раза. По его словам, значительную роль в этом сыграло введение единого налогового счета. Благодаря ему ошибок при перечислении налогов стало в десять раз меньше, а у бухгалтеров сократился объем ручной работы.

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